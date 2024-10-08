В Казани демонтировали аварийную скейт-площадку, на которой травмировался ребенок

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани добилась демонтажа аварийной скейт-площадки в парке «Континент», сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее там получил травму ребенок, провалившись в дыру на площадке. Мальчик провалился получил серьезный ушиб головы. Местные жители сообщали, что скейт-площадка находилась в плачевном состоянии после налета вандалов, однако никаких мер по ее ремонту или закрытию принято не было.

Как выяснилось, скейт-площадка находилась в аварийном состоянии. Например, отсутствовало ограждение, на поверхности катания были обнаружены многочисленные дефекты – трещины, заломы, открытые отверстия, острые элементы. Техническое состояние спортивного оборудования было признано неработоспособным.

Прокуратура района внесла представление в адрес директора МБУ «Дирекция парков и скверов» с требованием устранить нарушения. В результате аварийная скейт-площадка была демонтирована.