В Казани демонтировали аварийную скейт-площадку, на которой травмировался ребенок

news_top_970_100
Город
8 октября 2024  14:31

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани добилась демонтажа аварийной скейт-площадки в парке «Континент», сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее там получил травму ребенок, провалившись в дыру на площадке. Мальчик провалился получил серьезный ушиб головы. Местные жители сообщали, что скейт-площадка находилась в плачевном состоянии после налета вандалов, однако никаких мер по ее ремонту или закрытию принято не было.

Как выяснилось, скейт-площадка находилась в аварийном состоянии. Например, отсутствовало ограждение, на поверхности катания были обнаружены многочисленные дефекты – трещины, заломы, открытые отверстия, острые элементы. Техническое состояние спортивного оборудования было признано неработоспособным.

Прокуратура района внесла представление в адрес директора МБУ «Дирекция парков и скверов» с требованием устранить нарушения. В результате аварийная скейт-площадка была демонтирована.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстанцев приглашают к участию в онлайн-зачете по финграмотности
Татарстанские строители взяли десять медалей международного чемпионата
В Казани магазины оштрафовали на четверть миллиона рублей за продажу алкоголя детям
Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу заявок на «Знание.Премия – 2024»
В казанском метро рассказали, какие вещи чаще всего забывают горожане
В Казани на стройке ЖК задержали нелегальных мигрантов
Больше 50 отелей в Казани готовы встречать гостей саммита БРИКС в Казани
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти роженицы и ребёнка в Татарстане