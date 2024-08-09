В Казани десять человек ответят в суде за крипто-мошенничество в 36 млн рублей

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Город
9 августа 2024  13:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы из десяти человек, обвиняемых в хищении более 36 миллионов рублей под видом обучения финансовой грамотности. 

Как установило следствие, в 2021 году обвиняемые создали в Казани ООО «Атлант». Под видом оказания образовательных услуг и помощи в организации торгов на финансовых рынках они привлекали граждан, желающих повысить свою финансовую грамотность и заработать на криптовалюте. 

С августа 2021 по январь 2023 года злоумышленники похитили денежные средства 63 человек. Общая сумма ущерба составила более 36 миллионов рублей. 

Дело о мошенничестве в особо крупном размере будет рассматривать Советский районный суд Казани.

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