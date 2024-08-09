В Казани десять человек ответят в суде за крипто-мошенничество в 36 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы из десяти человек, обвиняемых в хищении более 36 миллионов рублей под видом обучения финансовой грамотности.

Как установило следствие, в 2021 году обвиняемые создали в Казани ООО «Атлант». Под видом оказания образовательных услуг и помощи в организации торгов на финансовых рынках они привлекали граждан, желающих повысить свою финансовую грамотность и заработать на криптовалюте.

С августа 2021 по январь 2023 года злоумышленники похитили денежные средства 63 человек. Общая сумма ущерба составила более 36 миллионов рублей.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере будет рассматривать Советский районный суд Казани.