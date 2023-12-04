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В Казани детская шалость привела к пожару

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Город
4 декабря 2023  16:39
Автор:
Виктория Осинина

Днем 3 декабря в Авиастроительном районе Казани на ул. 1-я Муромская загорелся частный одноэтажный дом. Из горящего дома мать успела вынести месячного сына, младенец не пострадал. До прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались еще четверо детей. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 75 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Предварительная причина пожара - шалость детей с огнем. Как выяснилось, шестилетний мальчик играл в комнате со спичками, из-за чего и загорелся диван.

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