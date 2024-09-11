В Казани детям помогут продать игрушки на барахолке в Салават Купере

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Город
11 сентября 2024  13:10
Автор:
Эндже Гарафиева

В эту субботу, 14 сентября, парк жилого района Салават Купере приглашает на последнюю в этом сезоне детскую барахолку, пишет мэрия. С 12:00 до 15:00 юные жители района смогут попробовать себя в роли предпринимателей.

Можно выставить на продажу игрушки, книги, поделки и другие интересные вещи, самостоятельно определить цену и поторговаться с покупателями. Для участия в барахолке необходимо зарегистрироваться, чтобы организаторы рассчитали количество столов и стульев для организации торгового места.

Помимо барахолки, в программе мероприятия мастер-классы, игры по сортировке вторсырья и уроки о ресайклинге. 

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