В Казани девочка переходила дорогу и попала под машину

Город
24 октября 2023  12:08
Автор:
Виктория Осинина

ДТП произошло 23 октября в 17.10 напротив дома № 8А по ул. Интернациональная. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 26-летняя автоледи за рулем автомобиля «Ссанг-Йонг», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и сбила 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия девочка была госпитализирована в медицинское учреждение.

Всего в Казани за сутки произошло 133 ДТП, в которых пострадало два человека. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлекли 444 водителя и 79 пешеходов, 12 водителей задержаны с признаками опьянения.

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