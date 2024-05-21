В Казани девятиклассников в три раза больше, чем одиннадцатиклассников

Торжественные линейки, приуроченные к окончанию учебного года, в школах города пройдут 24 и 25 мая. На этих мероприятиях традиционно будут присутствовать родители учеников, выпускники прошлых лет и другие почетные гости.

В 2024 году последний звонок прозвучит для 5,8 тысяч одиннадцатиклассников казанских школ. Девятые классы оканчивают 14 тысяч учеников.

Сейчас в Казани функционирует больше 200 школ. Этот учебный год завершают почти 174 тысячи учащихся, и более 163 тысяч из них обучались в муниципальных общеобразовательных учреждениях.