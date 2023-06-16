 В Казани для борьбы с гусеницами потребовалась повторная обработка деревьев
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В Казани для борьбы с гусеницами потребовалась повторная обработка деревьев

Специальными препаратами опрыскали растительность семи улиц Кировского и Московского районов.

Город
16 июня 2023  15:56
Автор:
Дамира Хайрулина

Повторную обработку деревьев от гусениц провели в Кировском и Московском районах Казани. Как сообщил в своем Telegram-канале глава данных районов Сергей Миронов, для борьбы с насекомыми используется специальный препарат.

 Фото: © Telegram-канал Сергея Миронова

«Повторно обработали деревья на Серова, а также на улицах Восход, Чкалова, Краснококшайская, Повстанческая, Баруди и Кулахметова. Для борьбы используем препарат, который борется с самыми распространенными насекомыми-вредителями», - сообщает глава районов.

Миронов полагает, что «вспышку» численности насекомых спровоцировала теплая, сухая погода весной и в начале лета.

Неделей ранее на большое количество гусениц пожаловались жители нескольких районов Казани. На борьбу с их нашествием даже вывели спецтехнику.

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