В Казани для борьбы с гусеницами потребовалась повторная обработка деревьев

Повторную обработку деревьев от гусениц провели в Кировском и Московском районах Казани. Как сообщил в своем Telegram-канале глава данных районов Сергей Миронов, для борьбы с насекомыми используется специальный препарат.

Фото: © Telegram-канал Сергея Миронова

«Повторно обработали деревья на Серова, а также на улицах Восход, Чкалова, Краснококшайская, Повстанческая, Баруди и Кулахметова. Для борьбы используем препарат, который борется с самыми распространенными насекомыми-вредителями», - сообщает глава районов.

Миронов полагает, что «вспышку» численности насекомых спровоцировала теплая, сухая погода весной и в начале лета.

Неделей ранее на большое количество гусениц пожаловались жители нескольких районов Казани. На борьбу с их нашествием даже вывели спецтехнику.