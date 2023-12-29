В Казани для фейерверков определили четыре площадки

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РТ опубликовало на своем сайте список площадок, специально подготовленных для запуска фейерверков в городах и районах республики во время новогодних праздников.

В Казани таких мест четыре:

- площадка на Нижнезареченской дамбе в районе перекачивающей станции;

- майдан на ул. Гаврилова;

- на автостоянке у Березовой рощи в поселке Мирном;

- площадка возле пересечения ул. Н.Жиганова и П.Полушкина у ипподрома.

А в ходе брифинга в Кабмине РТ врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ - главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин напомнил, что с 25 декабря по 8 января в Татарстане введен особый противопожарный режим. В связи с этим ответственность за нарушение мер противопожарной безопасности значительно ужесточается. Так, штраф для граждан будет составлять от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. Все потому, что в новогодние праздники обстановка с пожарами сильно осложняется: количество пожаров увеличивается на 50%, смертельных случаев - почти в два раза.

Чтобы эти неприятные события минимизировать, следует устанавливать елку вдали от нагревательных приборов и минимум в метре от стены, обязательно на прочной основе. Гирляндами нужно пользоваться только сертифицированными. И обязательно выключать их, выходя из дома.