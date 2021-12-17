 В Казани для уборки улиц от снега вышли 515 дорожных рабочих и 281 единиц спецтехники
news_header_top_970_100

В Казани для уборки улиц от снега вышли 515 дорожных рабочих и 281 единиц спецтехники

За сутки было использовано 350 тонн реагента и 768 тонн песчано-солевой смеси.

Город
17 декабря 2021  17:21
Автор:
Зульфия Низамова

Сегодня, 17 декабря, улицы Казани отчищали от снега 515 дорожных рабочих и 281 единица специальной техники. В их числе 58 комбинированных дорожных машин, 81 тракторная щетка, 51 самосвал и другие виды техники, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За прошедшие сутки с улиц вывезено более 3,7 тонны снега, в уборке города задействовано 528 единиц спецтехники и 581 дорожных рабочих, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что снегопад, обрушившейся на город, создал пробки на дорогах в 9 баллов. 

Новости
«Приют для человека» в Челнах стал лучшим некоммерческим проектом года
В Татарстане от коронавируса скончались четыре женщины и один мужчина
Камаз в Татарстане протаранил дом, оставив семью с детьми без жилья
Все преподаватели КФУ получит по 45 тыс. рублей в преддверии новогодних праздников
Минниханов в жесткой форме потребовал главу Актанышского района разобраться с инцидентом на кладбище
Блогер, снявший ролик об инспекторах ГИБДД с нецензурной лексикой, извинился
В Казани поисковики восстанавливают легендарный бомбардировщик Пе-2
В Казани для уборки улиц от снега вышли 515 дорожных рабочих и 281 единиц спецтехники