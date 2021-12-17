В Казани для уборки улиц от снега вышли 515 дорожных рабочих и 281 единиц спецтехники

Сегодня, 17 декабря, улицы Казани отчищали от снега 515 дорожных рабочих и 281 единица специальной техники. В их числе 58 комбинированных дорожных машин, 81 тракторная щетка, 51 самосвал и другие виды техники, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За прошедшие сутки с улиц вывезено более 3,7 тонны снега, в уборке города задействовано 528 единиц спецтехники и 581 дорожных рабочих, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что снегопад, обрушившейся на город, создал пробки на дорогах в 9 баллов.