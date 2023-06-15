В Казани до конца года отремонтируют четыре детсада за 352 млн рублей

В Казани до конца 2023 года за 352 млн рублей отремонтируют еще четыре детских сада. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Так, ремонту подлежат: детсад № 308, № 163, № 231 и № 155. Здания обновят как внутри, так и снаружи, включая вентиляцию, отопление, системы водоснабжения. Также для них купят новую мебель и современное оборудование.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в 2023-м построят 11 школ и четыре детсада. За последние три года в республике были построены 26 школ и 48 детских садов.