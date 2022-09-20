В Казани до конца года благоустроят Рыбацкий остров близ Кремлевской дамбы

В Казани до конца этого года планируют благоустроить Рыбацкий остров недалеко от Кремлевской дамбы. Об этом сообщает пресс-служба стратегии развития Казанки.

Целью работ станет сохранение природного места для рыбаков и обеспечение безопасный доступ к нему.

Фото проекта: © пресс-служба мэрии Казани

После благоустройства на острове появятся скамейки-бревна, урны, информационные стенды, велопарковки, а также дорожки из гранитного щебня.

Кроме того, предусмотрен модульный туалет с помещениями для матери и ребенка и маломобильных групп населения.