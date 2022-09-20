 В Казани до конца года благоустроят Рыбацкий остров близ Кремлевской дамбы
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В Казани до конца года благоустроят Рыбацкий остров близ Кремлевской дамбы

После завершения работ в общественном пространстве появятся дорожки из щебня и много другое.

Город
20 сентября 2022  11:21
Автор:
Роза Габитова

В Казани до конца этого года планируют благоустроить Рыбацкий остров недалеко от Кремлевской дамбы. Об этом сообщает пресс-служба стратегии развития Казанки. 

Целью работ станет сохранение природного места для рыбаков и обеспечение безопасный доступ к нему. 

Фото проекта: © пресс-служба мэрии Казани 

После благоустройства на острове появятся скамейки-бревна, урны, информационные стенды, велопарковки, а также дорожки из гранитного щебня.

Кроме того, предусмотрен модульный туалет с помещениями для матери и ребенка и маломобильных групп населения. 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани 

 

 

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