В Казани до конца года появится почти 230 новых парковочных мест

Столица Татарстана продолжает расширять парковочное пространство. Как сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома города, до конца года в городе будет организовано девять новых парковочных зон общей вместимостью 226 машиномест.

Новые парковки появятся на улицах Батурина, Карима, Подлужной, Чернышевского, а также на Кремлевской набережной и улице Щапова. Важно отметить, что парковочные места будут организованы точечно – на месте существующих карманов и там, где раньше автомобили парковались хаотично, создавая неудобства для других участников движения.

Ильдар Шакиров подчеркнул, что при выборе локаций для новых парковок учитывались пожелания жителей близлежащих домов, а также организаций, расположенных на этих улицах.