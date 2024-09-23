В Казани до конца года появится почти 230 новых парковочных мест

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Город
23 сентября 2024  13:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Столица Татарстана продолжает расширять парковочное пространство. Как сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани Ильдар Шакиров, заместитель руководителя исполкома города, до конца года в городе будет организовано девять новых парковочных зон общей вместимостью 226 машиномест.

Новые парковки появятся на улицах Батурина, Карима, Подлужной, Чернышевского, а также на Кремлевской набережной и улице Щапова. Важно отметить, что парковочные места будут организованы точечно – на месте существующих карманов и там, где раньше автомобили парковались хаотично, создавая неудобства для других участников движения.

Ильдар Шакиров подчеркнул, что при выборе локаций для новых парковок учитывались пожелания жителей близлежащих домов, а также организаций, расположенных на этих улицах.

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