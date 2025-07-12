В Казани добавят больше транспорта из-за футбольного финала

Сегодня в Казани пройдет важный футбольный матч за Суперкубок России, сообщается на сайте мэрии Казани. Чтобы всем было удобнее добраться до стадиона и домой после игры, с 20.00 будут ходить чаще:

- Автобусы (например, №№ 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60)

- Троллейбусы №2 и №13

- Трамваи №№5, 5а, 6, 7

А еще для удобства с 20.00 от стадиона "Казань Арена" запустят специальные автобусы-шаттлы:

- От проспекта Ямашева – до станции метро «Проспект Победы».

- От улицы Чистопольской – до железнодорожного вокзала «Казань-1».

Это сделано, чтобы все зрители смогли быстро и комфортно разъехаться после матча!