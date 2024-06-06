В Казани добиваются отстранения директора УК Вахитовского района из-за жалоб

Госжилинспекция Республики Татарстан предприняла решительные меры, направив в суд иск о дисквалификации руководителя ООО «УК Вахитовского района» Казани. Причиной такого шага стали многочисленные нарушения, допущенные управляющей компанией при обслуживании жилого фонда, и систематическое ущемление прав жителей. За 2023 год Госжилинспекция получила 290 жалоб от собственников жилья, а за первую половину 2024 года – уже 253 обращения.

УК неоднократно привлекалась к административной ответственности: в 2023 году были вынесены 7 постановлений с назначением наказаний в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 225 тысяч рублей. В этом году компания уже была оштрафована на 25 тысяч рублей.

Одним из самых ярких примеров нарушений со стороны УК является ситуация в доме № 7 по улице Дачная, где инспекторы обнаружили серьезные проблемы с гидроизоляцией козырька над входом в подъезд, просадки отмостки дома, неисправность люка спуска в подвал и другие дефекты.

7 июня Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело в отношении руководителя УК. Госжилинспекция РТ надеется, что суд удовлетворит иск и примет меры, чтобы пресечь дальнейшие нарушения жилищного законодательства и защитить права жителей.