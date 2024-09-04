В Казани два пьяных дебошира напали на пожилого охранника автовокзала

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Город
4 сентября 2024  12:20
Автор:
Эндже Гарафиева

19-летние парни устроили на территории Казанского Восточного автовокзала дебош. Они громко ругались матом, кричали, вызывая недовольство и страх у пассажиров. На замечания 71-летнего охранника реагировать отказались и набросились на него с кулаками, сообщили в Управлении Росгвардии по РТ.

На помощь пострадавшему поспешили сотрудники Росгвардии. Дебоширов задержали, но их «веселье» оказалось дорогой ценой для пожилого охранника. С ушибом головного мозга и переломом кости черепа его доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, в отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь вместо веселых посиделок их ждет суд и возможное наказание в виде лишения свободы.

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