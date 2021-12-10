В Казани двое молодых людей отравились угарным газом

В Ново-Савиновском районе Казани двое молодых людей отравились угарным газом в квартире. Причина происшествия устанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По единому номеру спецслужб спасателям поступило сообщение о подозрении на отравление угарным газом двух человек в квартире по проспекту Ибрагимова. Они были доставлены в Городскую клиническую больницу №7, позже им поставили диагноз «отравление угарным газом средней степени тяжести», сообщили сотрудники медицинской помощи.

Потерпевшие – женщина 2001 года рождения и мужчина 2000 года рождения. Причина происшествия устанавливается.