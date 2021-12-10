 В Казани двое молодых людей отравились угарным газом
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В Казани двое молодых людей отравились угарным газом

Потерпевшие были доставлены в больницу, причины происшествия устанавливаются.

Город
10 декабря 2021  10:38
Автор:
Ольга Ильина

В Ново-Савиновском районе Казани двое молодых людей отравились угарным газом в квартире. Причина происшествия устанавливается. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По единому номеру спецслужб спасателям поступило сообщение о подозрении на отравление угарным газом двух человек в квартире по проспекту Ибрагимова. Они были доставлены в Городскую клиническую больницу №7, позже им поставили диагноз «отравление угарным газом средней степени тяжести», сообщили сотрудники медицинской помощи.

Потерпевшие – женщина 2001 года рождения и мужчина 2000 года рождения. Причина происшествия устанавливается.

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