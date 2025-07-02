В Казани двое мужчин перечислили около 7 млн. рублей на несуществующие машины

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Город
2 июля 2025  10:23
Автор:
Елизавета Черкина

Двух казанцев, пожелавших приобрести машины, обманули злоумышленники. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани. Итак, в полицию обратился 58-летний мужчина. Он рассказал, что решил купить машину на сайте бесплатных объявлений. Заинтересовавшись одним из автомобилей, казанец обратился к продавцу, который, ответив на вопросы, попросил внести предоплату за автомобиль, а также оплатить таможенный сбор. В результате потерпевший перечислил около 5 миллионов рублей, однако машину так и не увидел. Тем не менее ему звонили с просьбой перевести деньги на другие расходы.  Тут уже гражданин обратился к стражам порядка. 

Второй казанец тоже пострадал в похожей ситуации. Он перечислил за выбранную им машину более 2,5 млн. рублей. В настоящее время по данным фактам в отделе полиции «Савиново» УМВД России по Казани возбуждены уголовное дела по статье «Мошенничество».

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