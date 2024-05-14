В Казани экипаж ДПС спас двух детей из горящего дома

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Город
14 мая 2024  15:48
Автор:
Эндже Гарафиева

На Привокзальной улице в Казани полицейские спасли из горящей квартиры двух несовершеннолетних.

Информацию они получили по рации, когда диспетчер сообщила о случившемся всем имеющимся патрулям. Экипаж ДПС в составе лейтенантов Фаниса Миннебаева и Дениса Гусарова прибыли первыми на место происшествия. Горела квартира на втором этаже.

Оказалось, что хозяин обнаружил очаг возгорания в одной из комнат и отправил детей к соседям на первом этаже. Две девочки 4-х и 13-ти лет находились там, пока их не забрал инспектор. Остальные жители уже самостоятельно эвакуировались из дома, однако сообщили, что заключенными в огне могут оставаться жильцы той самой квартиры.

В этот время отец пытался самостоятельно потушить пожар до прибытия пожарного подразделения.

Миннебаев вынес детей из задымленного подъезда, а Гусаров обеспечивал безопасность других жителей. Была угроза взрыва газового баллона.

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