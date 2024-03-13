В Казани эксперты обсудили образ будущего России

Последнее перед выборами главы государства заседание экспертного клуба «Волга», состоявшееся 11 марта на площадке IT-парка имени Башира Рамеева, ожидаемо было посвящено обсуждению послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В нем действующий Президент РФ обозначил четкие контуры образа будущего нашей страны.

Модератор встречи, политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов каждого участника дискуссии просил поделиться своими впечатлениями от послания. Самому же ему больше всего запомнились посылы про увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет, семью как важнейшую ценность и совместную работу с гражданами.

Для заместителя председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александра Терентьева речь Владимира Путина прежде всего свидетельствовала о четком понимании курса страны. Также спикер сказал, что это было выступление сильного лидера сильной страны. А это самое главное, что ждет от него население. При этом был затронут обширный круг вопросов, волнующих граждан. Не просто затронут, а Путиным были даны ответы на текущие вызовы. «Сегодня курс страны стал более реальным, четким, понятным для каждого», - отметил сенатор от Татарстана. «Сегодня есть отдельная программа по станкостроению, потому что мы станки свои не строили и не готов весь мир станки эти поставлять. По самолетостроению, ракетостроению имеются определенные проблемы, хотя мы всегда считали себя лидерами. Есть базовые отрасли, имеющие экономический потенциал, в которые Россия сегодня вкладывается. Только через добавленную стоимость и создание новых производств мы можем создать запас для того, чтобы реализовать успешно социальные программы», - добавил Терентьев.

Руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев сказал, что в послании Президента России были отражены как раз те моменты, на которые общество обращает внимание в первую очередь. Эксперт также отметил: люди считают, что сейчас в стране нужно сохранять стабильность, в том числе и во власти.

А директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина обратила внимание на то, что никакие госпрограммы не будут сокращаться как минимум до 2030 года. Она привела в пример проекты, курируемые их институтом, направленные на создание комфортной среды для всех людей. «У нас появился целый рынок, целая индустрия инженеров, архитекторов, социологов, которые работают не только в рамках этого федерального конкурса, они же работают с девелоперами, они же работают с объектами комплексного развития территории», - заявила руководитель Института развития городов РТ.

«У нас были интересные социологические исследования - мы опрашивали студентов. Они делают выбор в пользу того или иного вуза в первую очередь, естественно, оценивая качество образования, а во-вторых, для них очень важно учиться именно в Казани, где удобные площадки, удобные комфортные парки», - привела интересные данные заместитель директора института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.