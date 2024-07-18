В Казани эксперты обсудили предстоящие выборы в Госсовет Татарстана

16 июля в Присутственных местах Казанского Кремля прошел очередной форум избирателей «Мой голос». Этот формат предполагает, что приглашенные эксперты отвечают на вопросы избирателей в прямом эфире. На этот раз темой стали предстоящие выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Перед началом мероприятия председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев напомнил, что традиция проведения форума начиналась в период пандемии коронавируса, когда не хватало средств коммуникации. «Такая площадка была создана, чтобы слышать избирателей, быть для них открытыми и подтверждать результаты выборов», - отметил он.

Совсем скоро, уже 8 сентября, нам, избирателям, предстоит сформировать состав татарстанского парламента.

Сейчас избирательная кампания в разгаре: период выдвижения кандидатов и партий завершен, началась их регистрация в ЦИК РТ. Кондратьев сообщил, что на сегодня зарегистрировано 427 кандидатов на выборы депутатов Госсовета РТ. Из них 179 по единому округу и 248 по одномандатным избирательным округам. В этих выборах участвуют пять парламентских партий плюс «Гражданская инициатива». Сторонники последней партии представлены только в трех одномандатных округах. Самовыдвиженцев среди всех кандидатов на этот раз набралась только дюжина.

Также глава Центризбиркома отметил, что 8 сентября будут проходить и муниципальные выборы в некоторых районах и городах. На них предстоит определить, кто получит 145 мандатов народных избранников по всей республике. А кандидатов на эти места зарегистрировалось 347. Так что ожидается активная конкурентная борьба и на выборах всех уровней, резюмировал Кондратьев. Давно работает сайт выборы2024.онлайн, где избиратели могут задать любой интересующий их вопрос. Туда можно переадресовать вопросы, на которые не успели ответить на форуме.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями. По ее словам, в Татарстане около 268 тысяч избирателей с инвалидностью. Из них 17,5 тысячи человек передвигаются на коляске, 10 тысяч человек с инвалидностью по слуху, 7 тысяч человек с ограничениями по зрению, 3,5 тысячи человек пользуются протезами. Поэтому в ЦИК РФ были разработаны методические рекомендации по работе с такими избирателями. Также подписано соглашение между министерством и ЦИК РТ о содействии в обеспечении избирательных прав гражданам с инвалидностью. Доступность избирательного участка, то есть возможность для инвалида туда войти и оттуда выйти, существует повсеместно. На ряде избирательных участков будут установлены кабинки с широким проемом для людей на колясках. Напечатаны бюллетени и агитационные материалы шрифтом Брайля, а также изготовлены трафареты для голосования.

Зарипова отдельно обратила внимание на то, что это далеко не все предпринимаемые меры. Она отнесла к увеличению доступности избирательных участков и ремонт дорожно-уличной сети, и капитальный ремонт образовательных и культурных учреждений, где обычно и располагаются избирательные комиссии. Например, очень важно уменьшение высоты бордюрного камня. Не забыли и про возможность проголосовать на дому. Сейчас на надомном обслуживании в Татарстане находятся примерно 20 тысяч человек. С 29 августа до 14.00 8 сентября включительно эти люди имеют возможность проинформировать территориальную избирательную комиссию о желании проголосовать на дому. Это можно сделать разными способами: позвонить, через письменное заявление или составить соответствующее заявление на портале госуслуг.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю Олег Морозов со своей стороны отметил особую важность избирательного процесса в наше время, когда общество и различные политические силы должны консолидироваться. По его словам, выборы - это высшая форма прямого диалога между гражданами и властью.

Поэтому первостепенное значение имеет доверие избирателей к процедуре их проведения, а также к результатам выдвижения и регистрации кандидатов. Для обеспечения уверенности граждан в том, что их голос будет учтен, нужна максимальная прозрачность, сказал Морозов.

Как бы подтверждая этот тезис, политический консультант Владимир Кутилов заявил, что социологические исследования зафиксировали беспрецедентно высокий, выше 80%, уровень доверия к прошедшим в марте президентским выборам.