В Казани электромонтажник погиб на стройке ЖК «Адали»: начата проверка

Трагический инцидент произошел сегодня на строительной площадке жилого комплекса «Адали» в Казани. По предварительной информации, электромонтажник погиб от удара током во время выполнения работ, сообщает прокуратура РТ.

Прокуратура Советского района оперативно организовала проверку соблюдения норм охраны труда на опасном производственном объекте. Параллельно ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть человека).