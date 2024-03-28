В Казани электросамокаты появятся на улицах города в начале апреля

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Город
28 марта 2024  17:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Сезон велосипедов и электросамокатов в Казани откроется в среду, 3 апреля, узнал РБК в мэрии города. Дата предварительная, но ожидается, что именно в начале апреля улично-дорожная сеть очистится от наледи. 

Пока не готовы и сами сервисы проката — так называемого, «кикшеринга». Проверяется техническое состояние транспорта и подбирается персонал.

Всего этой весной на городских дорогах появится 5 тысяч электросамокатов от двух компаний — Whoosh и Urent. Также планируется, что 290 велосипедов подготовит фирма «Зелёный город». 

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