В Казани этой ночью пьяный водитель каршеринга врезался в бетонное ограждение

Как сообщает Госавтоинспекция города в своем телеграм-канале, сегодня ночью, около 04:50, наряд ДПС начал преследование автомобиля Belgee X50, водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Водитель каршеринга свернул во дворы домов по улице Сахарова и, игнорируя требование об остановке, проехал несколько дворов. При выезде с дворовой территории на проспект Победы он не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок. В результате автомобиль получил механические повреждения.

За рулем каршеринга находился 24-летний житель Советского района Казани. Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его крови составил 0,747 мг/л. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке).

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Расследование инцидента продолжается.