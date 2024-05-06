В Казани этот учебный год завершают почти 2,5 тысячи студентов из Китая

Этот учебный год в вузах города завершают 2,4 тысячи граждан Китая. Большая часть из них получает образование в консерватории и институтах Казанского федерального университета.

Китайский язык изучают в КИУ имени Тимирясова и КФУ. Последний из них считается ведущей образовательной организацией по данному направлению, этот язык изучают здесь 600 студентов бакалавриата и магистратуры.

Преподавание китайского языка осуществляется сотрудниками кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений. В структуре вуза есть Институт Конфуция КФУ, который проводит курсы китайского языка для разных категорий населения.

В Минобрнауки РТ сообщили, что пока расширение перечня вузов, реализующих программы по изучению китайского языка, и увеличение контрольных цифр приема не планируется.