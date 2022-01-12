В Казани ежемесячный ипотечный платеж за «вторичку» вырос на 22%

В Казани ежемесячный платеж за кредит на покупку жилья на вторичном рынке вырос на 22% за три месяца. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на подсчеты экспертов федеральной компании «Этажи».

В среднем по России с учетом роста цен и ставок средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье вырос за октябрь-декабрь 2021 года на 18,6%. Это связывают с ростом ипотечных ставок с 8,7% в октябре до 9,9% в январе 2022 года.

Первое место в рейтинге занимает Краснодар – ежемесячный платеж здесь увеличился на 27,6%. Затем Ростов-на-дону – 26%, и далее Самара – 23%.