 Гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина подозревают в уходе от налогов на 2,5 млрд
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Гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина подозревают в уходе от налогов на 2,5 млрд

В офисе крупной строительной фирмы прошли обыски.

Город
18 января 2022  12:40
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани могут задержать гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, который подозревается в уходе от налогов на сумму 2,5 млрд рублей, сообщают Пруфы.рф, ссылаясь на собственные источники.

В офисе строительной компании в Вахитовском районе, по данным издания, прошли обыски. Сам Зиганшин еще не задержан, но все подозрения следствия падают на него. 

Компания Зиганшина построила множество крупных объектов по всей России, в том числе стадионы к Чемпионату мира 2018.

В случае, если бизнесмен добровольно не выплатит долг, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

 

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