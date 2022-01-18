Гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина подозревают в уходе от налогов на 2,5 млрд

В Казани могут задержать гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, который подозревается в уходе от налогов на сумму 2,5 млрд рублей, сообщают Пруфы.рф, ссылаясь на собственные источники.

В офисе строительной компании в Вахитовском районе, по данным издания, прошли обыски. Сам Зиганшин еще не задержан, но все подозрения следствия падают на него.

Компания Зиганшина построила множество крупных объектов по всей России, в том числе стадионы к Чемпионату мира 2018.

В случае, если бизнесмен добровольно не выплатит долг, ему грозит до 6 лет лишения свободы.