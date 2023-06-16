В Казани горбольнице №7 присвоили имя бывшего министра здравоохранения республики

В Казани городской клинической больнице №7 присволили имя бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Данное решение было принято, чтобы увековечить память заслуженного врача РТ», – отмечено в документе.

Министерство здравоохранения должен в течение 60 дней внести коррективы в устав больницы.

Марат Садыков родился в Буинске 27 января 1970 года. Окончил КГМУ по специальности «педиатрия». Он долгие годы (2008-2018) был главным врачом больницы № 7, а затем стал главой Минздрава республики.

Ранее «КВ» сообщали, что Умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он был Заслуженным врачом Татарстана и кандидатом медицинских наук.