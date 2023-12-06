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В Казани Госавтоинспекция провела рейд «Молодой водитель»

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Город
6 декабря 2023  11:34
Автор:
Виктория Осинина

Оперативно-профилактическое мероприятие «Молодой водитель» закончилось, но работа в данном направлении продолжается, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, сегодня, 6 декабря, на ул. Волкова в Казани был задержан автомобиль «ВАЗ 2114», 2011 года выпуска, под управлением 20-летнего казанца. Машина оказалась в технически неисправном состоянии. Молодой человек получил права в 2021 году.

За управление на технически неисправном транспортном средстве в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, молодой человек отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль был изъят и перемещен на специализированную, охраняемую стоянку.

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