В Казани Госавтоинспекция провела рейд «Молодой водитель»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Молодой водитель» закончилось, но работа в данном направлении продолжается, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, сегодня, 6 декабря, на ул. Волкова в Казани был задержан автомобиль «ВАЗ 2114», 2011 года выпуска, под управлением 20-летнего казанца. Машина оказалась в технически неисправном состоянии. Молодой человек получил права в 2021 году.

За управление на технически неисправном транспортном средстве в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, молодой человек отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль был изъят и перемещен на специализированную, охраняемую стоянку.