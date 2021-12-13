Суд в Казани дал гражданину Колумбии, который украл драгоценности на 160 млн рублей, 5 лет колонии

В Казани Приволжский районный суд огласил приговор гражданину Колумбии Эдгару Алехандро Валеро, который украл драгоценности во время чемпионата мира по футболу, сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Ленар Давлетшин.

Стоимость похищенного составила 160 миллионов рублей.

Суд назначил 42-летнему гражданину Колумбии пять лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в лесополосе Казани сотрудники полиции обнаружили четыре мешка, закопанных драгоценностей, украденных во время Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.