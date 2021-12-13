 Суд в Казани дал гражданину Колумбии, который украл драгоценности на 160 млн рублей, 5 лет колонии
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Суд в Казани дал гражданину Колумбии, который украл драгоценности на 160 млн рублей, 5 лет колонии

Кража сумки с ювелирными изделиями произошла во время Чемпионата мира по футболу.

Республика
13 декабря 2021  18:43
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани Приволжский районный суд огласил приговор гражданину Колумбии Эдгару Алехандро Валеро, который украл драгоценности во время чемпионата мира по футболу, сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по РТ Ленар Давлетшин.

Стоимость похищенного составила 160 миллионов рублей.

Суд назначил 42-летнему гражданину Колумбии пять лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в лесополосе Казани сотрудники полиции обнаружили четыре мешка, закопанных драгоценностей, украденных во время Чемпионата Мира по футболу в 2018 году.

 

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