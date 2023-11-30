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В Казани грузовик сбил двоих пешеходов: женщина погибла на месте

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Город
30 ноября 2023  12:19
Автор:
Виктория Осинина

Смертельная авария произошла 29 ноября в 15.15 в Казани. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, 69-летний водитель автомобиля «Камаз» на пересечении улиц Кулахметова – Фрунзе, по предварительным данным, в зоне действия дорожного знака 4.1.1 «Движение только прямо» повернул налево и совершил наезд на женщин 33-х и 38-ми лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 38-летняя женщина с травмами была госпитализирована в больницу. 33-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

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