В Казани грузовик сбил двоих пешеходов: женщина погибла на месте

Смертельная авария произошла 29 ноября в 15.15 в Казани. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, 69-летний водитель автомобиля «Камаз» на пересечении улиц Кулахметова – Фрунзе, по предварительным данным, в зоне действия дорожного знака 4.1.1 «Движение только прямо» повернул налево и совершил наезд на женщин 33-х и 38-ми лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП 38-летняя женщина с травмами была госпитализирована в больницу. 33-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.