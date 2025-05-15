В Казани и Уфе откроются консульства Беларуси

Российская сторона официально одобрила создание белорусских дипломатических представительств в столице Татарстана и Уфе. Соответствующее решение было озвучено в ходе рабочих переговоров между заместителями глав внешнеполитических ведомств двух стран – Евгением Ивановым (РФ) и Евгением Шестаковым (РБ).

Как следует из официального заявления МИД России, белорусским партнёрам были вручены дипломатические ноты, подтверждающие согласие российского правительства на учреждение генеральных консульств в указанных городах.

В рамках встречи стороны детально обсудили практические аспекты реализации межгосударственного соглашения о визовом признании, а также вопросы, касающиеся порядка въезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Особое внимание было уделено защите прав соотечественников в третьих странах.