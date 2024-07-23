В Казани идет глобальное обновление дорожной сети

Как именно они это делают, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Саляхутдинов. Всего в Казани насчитали 71 аварийный участок. Именно здесь за прошлый год произошло 240 ДТП. Среди наиболее опасных глава комитета назвал перекрестки улиц Толстого - Горького, проспекта Победы - Минской, Ершова - Новаторов. На улучшение дорожно-транспортной ситуации на данных участках из республиканского бюджета было выделено 150 млн рублей.

При этом на 58 из общего числа аварийных участков ситуация на сегодня исправлена. На остальных работы продолжаются, они не завершены, как выразился спикер, «по объективным причинам». Под «объективными причинами» он имеет в виду бюрократические процедуры. Переслать бумажку из одного учреждения в другое по электронной почте занимает одну секунду. А вот рассмотреть ее… видимо, стоит больших трудозатрат.

«Учитывая длительность согласования схем, земляных работ с балансодержателями инженерных коммуникаций, закупки материалов и оборудования, на 8 участках работы будут завершены до 1 августа, на пяти - до 1 сентября», - обозначил Саляхутдинов сроки окончания работ.

Общую смету чиновник не озвучил, но, по его словам, только на дорожную разметку потратят 470 млн рублей. Ее должны обновить на общей площади более 400 тысяч кв. м. 89% этой работы выполнено. На большей части - на 339,5 тысячи кв. м - разметка наносится термопластиком и еще на 67 тыс. - краской. Свыше 8 тысяч квадратных метров дорожного покрытия поменяют.

Надо сказать, что в этом году масштаб дорожных работ поражает воображение. Помимо вышеперечисленного, в городе должны установить 400 новых дорожных знаков, 920 погонных метров ограждений безопасности, 89 светильников, 50 делиниаторов (специальные бордюры), 11 искусственных дорожных неровностей, 8 информационных секций, а также отремонтировать два светофорных объекта.

Далее Саляхутдинов перешел к конкретным локациям. На 19 проблемных участках казанских дорог появилось новое освещение. На 16 из них дополнительное освещение установлено в зоне пешеходных переходов, так как зачастую несчастные случаи происходят из-за плохой видимости. Спикер озвучил несколько примеров: переходы на пересечении улиц Фучика - Минской, Ершова - Искра, Пушкина - Дзержинского, Мира - Парковой в поселке Дербышки, Беломорской - Кутузова.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров особо обратил внимание подчиненных на то, что все работы должны быть завершены до начала учебного года. «Наша с вами задача - не только ликвидация мест концентрации ДТП, но и недопущение появления новых. Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневки, если где-то что-то размыло, то сразу же наводите порядок», - добавил он.

Глава комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров, также выступавший по вопросу безопасности дорожного движения, коснулся наболевшей темы СИМ - средств малой мобильности, пользователи которых зачастую игнорируют ПДД. В частности, он заявил: «Мы не планируем отказываться от электросамокатов. Их надо воспринимать как элемент повседневной жизни. Все-таки это тот же элемент мобильности. Нельзя идти вразрез с прогрессом. Он все равно будет развиваться, несмотря на запреты». Но при этом чиновник добавил, что вместо тотального запрета городские власти усилят контроль за соблюдением правил управления СИМ.

Работа над модернизацией дорожной сети города продолжится. В случае если вы обнаружили в Казани неработающий светофор, надо сообщить об этом по телефону 562-44-09.