В Казани белорусский магазин Swed House заменит IKEA

В столице РТ до конца 2023-го откроется белорусский аналог IKEA – новый магазин Swed House. Об этом сообщили в пресс-службе сети белорусских магазинов.

Первоначально новый магазин планируется открыть в торговом центре «Парк Хаус», в дальнешем готовят открыть еще один-два магазина этой сети в Казани.

«В Казани открытие двух-трех магазинов вместо одного будет более целесообразным решением. Другие города Поволжья мы в рассчет пока не берем. В республике мы планируем работать и по франшизе», – отметил владелец сети Swed House Мурат Шагылыджов.

Сейчас идут переговоры с ТЦ «Парк Хаус» по поводу открытия нового магазина. Первый магазин Swed House открылся в России в апреле в одном из ТЦ Москвы.

Ранее «КВ» сообщали, что в казанской Меге на месте Zara открылся турецкий магазин English Home.