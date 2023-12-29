В Казани ищут пострадавшую от сексуальных действий таксиста

news_top_970_100
Город
29 декабря 2023  12:29
Автор:
Виктория Осинина

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Казани, сообщает СУ СКР по РТ.

В социальных медиа сообщается, что в Казани водитель такси совершил противоправные действия в отношении пассажирки, записав их на видео и выложив в Интернет.

В СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РТ Валерия Липского доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Следователи принимают меры к установлению участников преступления.

В производстве следственного управления СКР по РТ находится уголовное дело, возбужденное по ст. 132 УК РФ. Следствие просит потерпевшую от действий злоумышленника, позвонить по телефону: 8 (843) 221-74-21.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани водитель сбил молодую косулю и скрылся
В Татарстане вынесен приговор нижнекамцу за домогательства девочек в детском лагере
На казанских дорогах задержали за сутки 12 нетрезвых водителей
В Казани ищут пострадавшую от сексуальных действий таксиста
Бывший начальник казанского отдела полиции «Вишневский» признан виновным в мошенничестве
В Казани водитель каршеринга устроил ночью догонялки с полицией
ГИБДД поздравила автолюбителей с Новым годом прямо на трассе
В Казани для фейерверков определили четыре площадки