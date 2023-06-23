В Казани ищут способ сохранить и перенести Шуховские башни с территории порохового завода

В Казани планируют сохранить башни на территории Казанского порохового завода, построенные по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова. Об этом в telegram-канале «Наследие городов» сообщила помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.

Одна из башен имеет особую ценность, так как сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, которых больше нет в России.

Эксперты ищут аргументы за сохранение башен на территории завода, методику реставрации, варианты приспособления и возможность переноса их в парк. Вопросы возникли из-за аварийного состояния башен, которые уже приговорены Ростехнадзором.

Балтусова отметила, что заявление на выявление и постановку на охрану Шуховских башен уже отправлено. Эксперты указали, что завод не обязан реставрировать башни, не стоящие на госохране как наследие. Однако, если постановка на госохрану будет оплачена из бюджета или спонсором, башни можно будет перенести.