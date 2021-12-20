 В Казани в цистерне с отработанным мазутом погиб мужчина
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В Казани в цистерне с отработанным мазутом погиб мужчина

По предварительным данным, мужчина хотел спилить металлические конструкции на территории, но потерял равновесие и рухнул в цистерну.

Город
20 декабря 2021  16:52
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани из цистерны с отработанным мазутом было извлечено тело мужчины, который позже скончался от отравления, сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, мужчина хотел спилить металлические конструкции на территории, но потерял равновесие и упал в цистерну с отработанным мазутом. После инцидента его тело было извлечено на поверхность сотрудниками экстренных служб, но спасти его уже было невозможно.

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

 

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