 Из бюджета Казани выделят 24,5 млн рублей на содержание и лечение бездомных животных
news_header_top_970_100

Из бюджета Казани выделят 24,5 млн рублей на содержание и лечение бездомных животных

Заказчиком стал комитет ЖКХ исполкома города.

Город
9 декабря 2021  09:49
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани из городского бюджета выделят 24,5 млн рублей на содержание и лечение бездомных животных. Информация об этом размешена на портале Госзакупок.

Бездомных животных будут отлавливать в черте города, затем размещать во временных приютах и лечить в ветеринарных клиниках. Их также будут кастрировать и стерилизовывать. Параллельно им будут искать хозяев.

Заказчиком стал комитет ЖКХ исполкома Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани прошла перепись бездомных собак. Мероприятие поможет выяснить численность безнадзорных животных в городе.

Новости
В Казани с начала 2022 года новые парковки заработают на 11 улицах
Прокурор запросил семь лет колонии для челнинской учительницы, изрезавшей бывшего возлюбленного ножом
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани утилизируют 15 брошенных автомобилей
В Казани будут снесены девять самовольно установленных объектов
В Казани пассажирка автобуса № 60 травмировалась, упав в салоне
В Татарстане число заразившихся с начала пандемии превысило 40 тыс. человек
В Казани на здании Речного техникума установят мемориальную доску Михаилу Девятаеву
В Казани высадили из общественного транспорта 53 человека без QR-кодов