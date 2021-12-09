Из бюджета Казани выделят 24,5 млн рублей на содержание и лечение бездомных животных

В Казани из городского бюджета выделят 24,5 млн рублей на содержание и лечение бездомных животных. Информация об этом размешена на портале Госзакупок.

Бездомных животных будут отлавливать в черте города, затем размещать во временных приютах и лечить в ветеринарных клиниках. Их также будут кастрировать и стерилизовывать. Параллельно им будут искать хозяев.

Заказчиком стал комитет ЖКХ исполкома Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани прошла перепись бездомных собак. Мероприятие поможет выяснить численность безнадзорных животных в городе.