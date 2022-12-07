В Казани из-за массового ДТП на Проспекте Победы образовалась гигантская пробка

Сегодня рано утром на Третьей транспортной дамбе в Казани напротив «Ак Барс Арены» произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали сразу три автомобиля – «Hyundai», «Mazda» и «Лада».

Корейский автомобиль выкинуло с дороги на трамвайные пути, двое других участников аварии перегородили две полосы для движения. По пострадавшим пока информации нет, обстоятельства ДТП уточняются передает «Татар-информ».

Из-за аварии с проспекта Победы в сторону Ново-Савиновского района образовалась гигантская пробка.