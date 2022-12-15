 В Казани из-за неисправности тормозов на штрафстоянку отправили 11 автобусов
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В Казани из-за неисправности тормозов на штрафстоянку отправили 11 автобусов

В столице Татарстана за неделю оштрафовали 62 водителей автобусов и такси.

Город
15 декабря 2022  19:25
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани завершилось профилактическое мероприятие «Автобус». Оно было направлено на проверку пассажирского транспорта, в том числе и автомобилей такси. 

Так, за неделю автоинспекторы составили 62 административных материала на водителей автобусов и такси. Большинство протоколов — 38, составили из-за технической неисправности авто. 11 материалов было составлено из-за неисправности тормозов, автобусы были эвакуированы на штрафстоянку. Четыре материала за непристегнутый ремень и т.д.

Также сотрудники ГИБДД составили материалы на должностных лиц. Восемь материалов за выпуск на линию автобусов с технеисправностью и один материал за выпуск на линию автобуса, не прошедшего техосмотр.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 7 ноября автоинспекторы провели очередной рейд, направленный на профилактику и пресечение нарушений, связанных с применениями ремней безопасности. Так, во время рейда сотрудники Госавтоинспекции составили материалы на 22 непристегнутых водителей.

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