 В Казани из-за обледенения провода появились искры, которые оплавили крышу вагона трамвая 5а
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В Казани из-за обледенения провода появились искры, которые оплавили крышу вагона трамвая 5а

Пострадавших нет.

Город
6 декабря 2022  08:24
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня рано утром на трамвайном вагоне 1402, следующий по маршруту 5а, в «результате обледенения рабочего провода и неисправности пантографа, произошло возникновение электрической дуги, искры которой оплавили пластиковую обшивку крыши вагона», - сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлетротранс».

Экипаж с помощью огнетушителей ликвидировал искрение. Пострадавших нет, вагон отбуксировали в депо. На месте происшествия работают аварийные службы предприятия, специалисты осматривают контактные сети.

Простой трамваев составил 25 минут, сейчас движение восстановлено.

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В Казани из-за обледенения провода появились искры, которые оплавили крышу вагона трамвая 5а