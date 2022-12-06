В Казани из-за обледенения провода появились искры, которые оплавили крышу вагона трамвая 5а

Сегодня рано утром на трамвайном вагоне 1402, следующий по маршруту 5а, в «результате обледенения рабочего провода и неисправности пантографа, произошло возникновение электрической дуги, искры которой оплавили пластиковую обшивку крыши вагона», - сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлетротранс».

Экипаж с помощью огнетушителей ликвидировал искрение. Пострадавших нет, вагон отбуксировали в депо. На месте происшествия работают аварийные службы предприятия, специалисты осматривают контактные сети.

Простой трамваев составил 25 минут, сейчас движение восстановлено.