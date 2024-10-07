В Казани из-за оборванных проводов изменили движение несколько маршрутов троллейбусов

На улице Островского сегодня утром крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть троллейбусов, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Инцидент произошел возле дома №102. Водитель, повредивший провода, скрылся с места происшествия.

Из-за аварии на участке от сквера Тукая до улицы Павлюхина пропало напряжение.

Временно изменены маршруты троллейбусов №6, 8 и 12. Сейчас они следуют через Танковое кольцо.

На месте обрыва работают аварийные бригады. Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок.