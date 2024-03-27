В Казани из-за плохой погоды не работает 10 светофоров

Сегодняшняя погода отразилась на работе светофоров в Казани. Десять из них на данный момент не работают. В городском Комитете по транспорте сообщили, что произошло это из-за сильного ветра и дождя.

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Город
27 марта 2024  11:01
Автор:
Елизавета Черкина

Дело в том, что на контактные провода светофоров попала влага. В связи с этим все дежурные бригады направлены на устранение аварийной ситуации. Также информация передана в ГИБДД для регулировки дорожной ситуации на данных участках дорог силами ДПС.

Сейчас восстановительные работы проходят на 10 перекрестках города. Это Вахитова-Яруллина, Булак-Джалиля, Фермское шоссе-Тульская, Чуйкова-39 квартал, Серова-Восход, Восстания-Октябрьская, Мамадышский тракт –Трудовая, А.Кутуя-Сахарова, Булак-Парижской Коммуны, Зорге, д. 11. Водителям при проезде перекрестков следует руководствоваться знаками приоритета.

Обращаем внимание, что погода в столице РТ не изменится в течение всего дня. Ожидается дождь со снегом. Утром и днём температура воздуха +2, а вечером она упадёт до -1.

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