 В Казани из-за празднования Дня России ограничат движение в центре города
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В Казани из-за празднования Дня России ограничат движение в центре города

Постановление утвердили еще в апреле.

Город
12 июня 2023  11:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани сегодня, 12 июня, ограничат движение по нескольким улицам из-за празднования Дня России. Постановление утвердили еще в апреле.

  • С 12:00 до 23:00 будет ограничено движение по ул. Батурина 
  • С 12:00 до 23:00 проезд закроют по Большой Красной.
  • С 12:00 до 23:00 ограничат движение по улице Сибгата Хакима и на парковке возле центра семьи «Чаши».

Напомним, что сегодня для жителей и гостей города подготовлена обширная программа развлечений. Атмосферу праздника создадут концерты, салют, квесты, мастер-классы и другие активности. «Казанские ведомости» рассказывают о программе празднования.

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