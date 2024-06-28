В Казани из-за ремонта водопровода ограничат движение на трех улицах

В связи с реконструкцией участка водопровода в Казани с 1 по 15 июля будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог в Вахитовском и Приволжском районах.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, частичные ограничения коснутся улиц Нурсултана Назарбаева, Марселя Салимжанова, Павлюхина.

Кроме того, ежедневно с 22:00 до 05:00 будет ограничено движение на участке улицы Нурсултана Назарбаева в районе пересечения с улицы Марселя Салимжанова.

Водителей просят заранее планировать маршрут и быть внимательными на участках проведения работ.