В Казани из-за ремонта водопровода ограничат движение на трех улицах

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Республика
28 июня 2024  15:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с реконструкцией участка водопровода в Казани с 1 по 15 июля будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог в Вахитовском и Приволжском районах.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, частичные ограничения коснутся улиц Нурсултана Назарбаева, Марселя Салимжанова, Павлюхина.

Кроме того, ежедневно с 22:00 до 05:00 будет ограничено движение на участке улицы Нурсултана Назарбаева в районе пересечения с улицы Марселя Салимжанова.

Водителей просят заранее планировать маршрут и быть внимательными на участках проведения работ.

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