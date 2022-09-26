 В Казани из-за трещин в опорах перекроют движение по мосту на улице Назарбаева
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В Казани из-за трещин в опорах перекроют движение по мосту на улице Назарбаева

Все работы по реконструкции моста планируется завершить за год.

Город
26 сентября 2022  11:02
Автор:
Дамира Хайрулина

Движение автомобильного транспорта по мосту на улице Назарбаева перекроют в ночь со вторника на среду из-за трещин в опорах, которые были выявлены в процессе его реконструкции. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

«При проведении работ была обнаружена опасная деформация моста из-за просадки грунта. Специалисты провели обследование и зафиксировали трещины в опорах, которые увеличиваются. Эксперты заключили, что эксплуатировать мост даже со стороны наименьшего повреждения небезопасно. Необходимо предотвратить движение по мосту во избежание аварийных ситуаций», - доложил он.

По словам спикера, в ходе реконструкции количество полос моста будет увеличено с 6 до 8, а несущая нагрузка вырастет с сегодняшних 15 тонн на ось, до 25.

«Расшириться пешеходная часть и появиться велосипедная дорожка от озера Нижний Кабан», - отметил он.  

Движение всего автотранспорта, включая общественный транспорт, будет перенаправлено по улице Салимжанова, Татарстан и Тукая.

«Благодаря полному перекрытию моста мы сможем выполнить все работы за год», - сказал Саляхутдинов.

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