На Кремлевской в Казани из-за новогодней иллюминации ограничили движение

В Казани на Кремлевской из-за установленных на дороге новогодних иллюминаций на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая ограничили движение транспорта. Об этом «КВ» сообщил начальник отделения дорнадзора ОГИБДД Управления МВД РФ по Казани Альберт Якупов.

Ранее «Казанские ведомости» сделали в ведомство запрос по жалобам горожан. В соцсетях казанцы отмечали, что дорожное полотно из-за установки конструкций с лампочками сузилось практически на два метра.

«<...>В соответствии с постановлением Исполнительного комитета муниципального образования города Казани от 08.12.2021 № 3254 „Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам Казани в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий“ с 20 декабря 2021 года до 14 января 2022 года введено ограничение движения транспорта по ул. Кремлевская на участке от ул. Чернышевского до площади Первого Мая», — отметил Якупов.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты из-за этих изменений.