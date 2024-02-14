В Казани из-за январских снегопадов уволились дворники и водители спецтехники

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня рассказал, к чему привели сильные снегопады в январе.

Так, в столице Татарстана вопрос нехватки кадров встал ребром: в первые дни непогоды уволились 10% сотрудников, в том числе из-за низкой зарплаты. Он привел пример, что оплата труда рабочих на М7 «Волга» варьируется от 70 до 80 тысяч рублей, в городе составляет всего 56 тысяч.

Мэр заявил, что понимает негатив казанцев по поводу уборки снега, но его объемы настолько велики, что оперативно решить вопрос сложно.

В год власти вывозят от 600 до 900 тысяч тонн снега, в этом году только за один месяц вывезли 1,6 млн тонн с дорог первой категории, где ходит общественный транспорт. Такого количества снега не было никогда.