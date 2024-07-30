В Казани изменено движение троллейбусов и трамваев из-за прошедшего ливня

Как сообщает телеграм-канал «Метроэлектротранса», прошедший в городе ливень с градом образовал большие скопления воды на ряде улиц, вследствие чего пришлось изменить движение части маршрутов электротранспорта.

Так, трамваи маршутов №5, 5а и 7 следуют от улицы Глазунова до ул. Короленко, а первый маршрут трамваев следует от Караваево до улицы Халитово.

Машруты №3, 5, 7 троллейбусов так же подверглись изменению – они разворачиваются через петлю Тукая - Татарстан.

Специалисты предприятия уже работают на места подтоплений.

Напомним, сегодня на Сибирском тракте сошел с рельсов трамвай.