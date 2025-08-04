В Казани изменили маршруты троллейбусов №№5, 9 и 12 из-за провала асфальта

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Город
4 августа 2025  07:25

Из-за аварийной ситуации на улице Сахарова в Казани временно изменилось движение троллейбусов маршрутов № 5, 9 и 12. Инцидент произошел после сильного ливня — на проезжей части образовалась глубокая яма, в которой даже застрял один из троллейбусов. К счастью, пассажиры не пострадали.

Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, а троллейбусы следуют по объездному маршруту: через остановки Фучика, Закиева, Глушко (до Вагапова), затем по улицам Вагапова, Сахарова и Бегичева. Точные сроки восстановления дорожного покрытия пока не сообщаются.

МУП «Метроэлектротранс» рекомендует пассажирам учитывать изменения при планировании поездок.

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