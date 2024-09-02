В Казани изменится маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89

С 3 по 12 сентября в Казани изменится схема движения автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89. Это связано с проведением ремонтных работ по выносу водопровода на участке по улице Чехова.

В связи с этим, автобусы будут курсировать в прямом направлении по следующей схеме: улица Николая Ершова – съезд на улицу Вишневского – улица Лейтенанта Шмидта – улица Чехова, а затем продолжат движение по своему привычному маршруту.

Пассажиров заранее просят планировать свой маршрут с учетом изменения движения автобусов.