В Казани изменится маршрут автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89

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Город
2 сентября 2024  16:07
Автор:
Эндже Гарафиева

С 3 по 12 сентября в Казани изменится схема движения автобусов №22, 28а, 30, 54 и 89. Это связано с проведением ремонтных работ по выносу водопровода на участке по улице Чехова.

В связи с этим, автобусы будут курсировать в прямом направлении по следующей схеме: улица Николая Ершова – съезд на улицу Вишневского – улица Лейтенанта Шмидта – улица Чехова, а затем продолжат движение по своему привычному маршруту.

Пассажиров заранее просят планировать свой маршрут с учетом изменения движения автобусов.

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